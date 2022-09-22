Ünlü oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz ay sade bir nikah töreni ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde ünlü Rap şarkıcısı Tankut Manas ile evlenmişti. Çift mutlu karelerini sosyal medya hesapları üzerinden sevenleri ile paylaşmıştı. Ortaya çıkan iddialara göre çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.