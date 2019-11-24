Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, her maçı final havasında gördüklerini belirterek, "Oyuncuların ve taraftarların inancı tam. 5 hafta İstanbul'dayız, ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz." dedi.

Kötü giden dönemin ardından 6 maçta yakalanan yenilmezlik serisiyle ilgili görüşlerini aktaran Kocadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Takımın öz güvene ihtiyacı vardı. Kaliteli bir kadro ve iyi bir hocamız var. Abdullah Avcı kendini ispatlamış bir isim. Kazanarak bu öz güven geldi. Başkanımızın da çok büyük çabası var, büyük emek veriyor. Futbol işleri sadece sahada bitmiyor. Saha dışında da yükümlülüklerimiz var. Başkan ve yönetim kurulu çok büyük mesai harcıyor."

Hedeflerinin sadece liderlik olmadığını kaydeden Kocadağ, "Hedefimiz şampiyonluk, Beşiktaş'ın zaten başka hedefi olamaz. Her karşılaşmaya final havasında çıkacağız." diye konuştu.

İttifak Holding Konyaspor karşısında takımının tek golünü atan Burak Yılmaz'a bazı kişilerin gösterdiği tepkiler konusunda Kocadağ, "Burak'ın Beşiktaşlılığını tartışmaya gerek yok. Kendisi de bunu sık sık ifade ediyor. Daha önce de ifade etmişti. Takımın kaptanı ve Türkiye'nin değerli futbolcusu. Bunlar 3-5 kişinin tepkisi, tüm Beşiktaşlılara mal etmemek lazım." şeklinde görüş belirtti.

Emre Kocadağ, Burak Yılmaz'ı "Ben Beşiktaşlıyım" sözünün taraftarlar tarafından tişört olarak talep edilmesinin hatırlatılması üzerine, "Ona pazarlama ekibi bakacaktır. Yeni dönemde pazarlamadan sorumlu çok iyi bir yöneticimiz var." değerlendirmesinde bulundu.