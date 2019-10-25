Üç çocuğunun annesi Jennifer Garner’dan 2015'de ayrılmasının ardından yapımcı Lindsay Shookus ie iki yıllık ililşki yaşayıp ayrılan Hollywood’un ünlü yıldızı Ben Affleck, çöpçatanlık uygulamasında profil açtı.

Page Six’in haberine göre; 47 yaşındaki ABD’li aktörün Raya adında, sadece ünlüler ve VIP kişilerin katılabildiği özel çöpçatanlık uygulamasına girdi.

Affleck’e yakın bir kaynak, “O, gerçek bir partner istiyor, bir ünlüyle flört etmek değil. Çocukları var ve işine odaklanıyor, ama yeniden aşık olmaya da hazır” ifadelerini kullandı.

Çıkan haberlerden sonra profilini değiştiren Affleck’in farklı bir profil görünümüyle hala uygulamada olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde yolda yürürken gözünü telefonundan ayırmadığı görülen Affleck’in bu hali, çöpçatanlık uygulamasıyla meşgul olduğu şeklinde yorumlandı.