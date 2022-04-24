Oyuncu Chrishell Stause'un, "Ben Affleck'in bir kıza video gönderdiği için viral olduğu zamanı hatırlayın." demesinin ardından Hernan, "Bana mesaj atmış olabilir de olmayabilir de..." ifadelerini kullanmıştı.

Emma Hernan, Affleck'in kendisini birkaç kez kahve içmeye davet ettiğini ancak hiç gitmediğini belirtmişti. Stause, Hernan'ın bu sözlerinin ardından "Bennifer'ı engelleyebilirsin." diye espri yapmıştı.