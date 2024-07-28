Ben Affleck kendine 20 milyon dolara yeni ev aldı
Jennifer Lopez'den boşanma aşamasında olduğu konuşulan Ben Affleck, kendine 20 milyon dolara yeni bir ev aldı. Bu, ayrılık iddiasının en güçlü işareti olarak görüldü
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Boşanma aşamasında oldukları söylenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck cephesinden yeni bir haber var.
Üstelik bu, 51 yaşındaki Affleck'in 55 yaşındaki Lopez ile iki yıllık evliliğinin boşanmaya doğru gidebileceğine dair şimdiye kadarki en güçlü işaret olarak görüldü.
TMZ'ye göre Ben Affleck, Los Angeles'ın Pacific Palisades bölgesinde okyanus kenarında 20,5 milyon dolarlık yeni bir ev satın aldı. 5 yatak odalı evin kahvaltı ve yemek alanları ile 6 banyosu, ayrı bir aile odası, çalışma odası, sinema odası, makyaj odası ve misafirhanesi bulunuyor.
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Jennifer Lopez ile Ben Affleck, mayıs ayında 60 milyon dolara satın aldıkları Beverly Hills'teki ortak evlerini bu ayın başında 68 milyon dolara satışa çıkardı ancak hâlâ bir alıcı bulamadı.
Çift, yakın zamanda ayrı evlerde yaşadıklarına dair haberler üzerine ikinci evlilik yıl dönümlerini de ayrı geçirdi. İkili, ikinci evlilik yıl dönümlerinde hiçbir kutlama mesajı da paylaşmadı.
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Jennifer Lopez ortak evlerinde kalırken Ben Affleck, 3 çocuğunun annesi olan eski eşi Jennifer Garner'ın Brentwood'daki evine çok yakın, aylık 100 bin dolara kiralık evde yaşıyor.
Ben Affleck ve 52 yaşındaki Jennifer Garner, 2005'ten 2018'e kadar evli kaldı ve bu evlilikten Violet (18), Fin (15) ve Samuel (12) adında üç çocukları oldu.
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Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in evlilik sorunlarına ilişkin haberler, çiftin mart ayı sonundan bu yana birlikte görülmemesinin ardından başladı. Zaman zaman birlikte fotoğraf verseler de eski sevgi dolu günlerinde olduğu gibi değildi.
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Jennifer Lopez, geçen hafta Hamptons'taki evinde ailesi ve arkadaşlarıyla 55'inci doğum gününü kutladı ama partide Ben Affleck yoktu.
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Jennifer Lopez doğum gününü kutlarken, Ben Affleck çalışma ofisinde tek başına görüldü. Affleck'ten herhangi bir kutlama mesajı da gelmedi.
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