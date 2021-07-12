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Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in çocukları bir arada! - Magazin haberleri

Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in çocukları bir arada!

Bir dönem 'Bennifer' olarak anılan ve 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşkı tam gaz devam ediyor. İkiliden Affleck, hafta sonunu hem kendisinin hem de Lopez'in çocuklarıyla bir arada geçirdi

12.07.2021 - 15:09 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Jennifer Lopez (51) ile Alex Rodriguez, yaklaşık üç ay önce yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmuştu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı aktör Ben Affleck'e (48) geri dönmüştü.

  • ÇOCUKLAR DA BİRBİRLERİYLE TANIŞTI

    Bir süredir gazetecilerden köşe bucak kaçan çift, artık birlikteliklerini saklamıyor. Aşkları tam gaz süren ikiliden Ben Affleck, hafta sonunu oyuncu Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Samuel, Seraphina ve Jennifer Lopez'in kızı Emme ile birlikte geçirdi.

  • Kaliforniya'daki bir eğlence merkezinden çıkarken objektiflere yansıyan oyuncunun ve çocukların yanında, bakıcı ya da güvenlik görevlisi olduğu düşünülen bir kadının da yer alması dikkkat çekti.

  • Hem çocukların hem de Ben Affleck'in elinde içecek ve atıştırmalık paketlerin olduğu görüldü. Ancak fotoğraflarda, Jennifer Lopez'in ikiz çocuklarından Max'in yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

  • "BU KEZ ONU KAYBETMEK İSTEMİYOR"

    Sık sık paparazzilere mutluluk pozları veren aşıkların yakın zamanda birlikteliklerini evlilikle taçlandıracakları da konuşuluyor. OK! Magazine'e konuşan bir kaynak, Affleck'in bu kez Jennifer Lopez'i kaybetmek istemediğini belirtmişti.

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