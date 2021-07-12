EVLİLİK TEKLİFİ HAZIRLIĞINDA!

Aynı isim, "Teknik olarak bu yeni bir ilişki gibi görünebilir ancak onlar yıllar önce bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Birbirleri hakkında her şeyi biliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Closer'a konuşan başka bir kaynak ise ünlü aktörün, evlilik teklifi için hazırlık yaptığını söylemişti.