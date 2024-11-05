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        Haberler Dünyadan Ben Affleck eski eşi Jennifer Lopez hakkında ilk kez yorum yaptı: O muhteşem - Magazin haberleri

        Ben Affleck eski eşi Jennifer Lopez hakkında ilk kez yorum yaptı: Jennifer muhteşem

        Ben Affleck, evliliklerinin ikinci yılında ayrıldığı ve boşanma aşamasında olduğu eski eşi Jennifer Lopez hakkında "Jennifer muhteşem" yorumunu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:22
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        Eski eşi hakkında ilk kez yorum yaptı
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        Ben Affleck, ayrılık sonrası Jennifer Lopez hakkında ilk kez kameralar karşısında yorum yaptı. Nisan ayında ayrıldıkları ve ağustos ayında boşanma davası başvurusu yaptıkları öğrenilen çift, bugüne dek hiç birbirleri hakkında konuşmamıştı.

        52 yaşındaki Ben Affleck, ayrılsalar da 55 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile sinema konusunda iş birliğini sürdürüyor. Lopez'in başrolde yer aldığı 'Unstoppable' filminin yapımcılığını üstlenen Affleck, eski eşinin filmdeki performansını beğendiği şeklinde bir yorum yaptı.

        Entertainment Tonight'a konuşan Ben Affleck; "Jennifer muhteşem. Unstoppable, çok fazla gurur duyduğumuz bir başka film" dedi.

        Ben Affleck sözlerine; “Yönetmen Billy Goldenberg, Jennifer, Don Cheadle, Jharrel Jerome ve Bobby Cannavale hepsi bu filme karşı tutkuluydu. Doğru insanlara inandık ve Unstoppable bunun bir başka örneği" şeklinde devam etti.

        Ben Affleck ile Jennifer Lopez çifti, iki yıllık evliliklerini bu yıl bitirdi. Lopez, ağustos ayında Affleck'e boşanma davası açtı. Çiftin boşanma dilekçesinde ayrılıklarının nedeni olarak 'şiddetli geçimsizlik' bilgisi yer alıyordu.

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        #Jennifer Lopez
        #Ben Affleck
        #boşanma
        #Unstoppable

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