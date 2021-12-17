"İÇİP İÇİP KANEPEDE UYUYAKALIYORDUM"



Ben Affleck, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Çünkü bu evlilikte kendimi tuzağa düşürülmüş, kapana kısılmış hissediyordum. Sürekli olarak 'Ayrılamam, çünkü çocuklarım var. Ama mutlu değilim, ne yapmalıyım?' diye soruyordum. Yaptığım şey bir şişe alkollü içki tüketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktı.