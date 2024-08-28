Ben Affleck aldatma iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
Ayrıldığı eşi Jennifer Lopez'i Kathleen 'Kick' Kennedy ile aldattığı iddia edilen Ben Affleck, sözcüsü aracılığıyla açıklama yaptı
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Jennifer Lopez’in Ben Affleck’e boşanma davası açtığı öğrenilir öğrenilmez, boşanmalarının sebebi merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde ABD basınında boşanmalarına Ben Affleck’in sadakatsizliğinin yol açtığı yazılırken, ilişkideki ikinci kadının, ünlü Kennedy ailesinin üyesi 36 yaşındaki Kathleen ‘Kick’ Kennedy olduğu iddia edildi.
Kennedy cephesinden iddiayla ilgili açıklama gelmezken, Affleck, sözcüsü aracılığıyla yalanlama yaptı.
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52 yaşındaki ünlü oyuncunun sözcüsü Jen Allen, People dergisine yaptığı açıklamada, “Hiçbirinin doğruluk payı yok. Birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını bile bilmiyorum” dedi.
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Affleck ve Kennedy ikilisi, 55 yaşındaki Lopez’in 21 Ağustos'ta Los Angeles mahkemesinde boşanma davası açmasından kısa bir süre sonra, birkaç kez birlikte görülmüştü. Bunun üzerine aldatma iddiaları ortaya atılmıştı.
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Lopez’in mahkemeye sunduğu dilekçede boşanma sebebi ‘şiddetli geçimsizlik’ olarak gösterilirken, çiftin 16 Temmuz 2022'de evlendiği ve bir yıl dokuz ay sonra 26 Nisan 2024'te ayrıldığı belirtiliyordu.
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Çift, aylar önce ayrı evlerde yaşamaya başlayıp ayrı ayrı görüntülendikleri fark edildikten sonra ayrılık söylentileri daha da güçlenmiş, ancak ünlü çift, konu hakkında kamuoyuna açıklama yapmayı tercih etmemişti.
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Boşanmanın aileleri üzerinde de önemli bir etkisi olacağı düşünülüyor. Lopez, eski eşi Marc Anthony ile birlikteliğinden şimdi 16 yaşında olan ikizleri Max ve Emme'yi dünyaya getirdi. Affleck’in ise eski eşi Jennifer Garner’dan Violet (18), Fin (15) ve Samuel (12) adlarında çocukları var.
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Lopez ve Affleck ikilisi, iki yıllık evlilikleri boyunca birbirlerinin çocuklarına da ebeveynlik yapmış, yakınlaşmıştı. Lopez, Affleck’in kızı Violet ile kıyafetlerini paylaşıyordu. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı eşinin oğlu Samuel ile Affleck için doğum günü hediyesi almak üzere buluşmuş, tüm günü birlikte geçirmişti.