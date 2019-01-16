"BU KARARI DESTEKLİYORUM"

Yapımcılar ile sinema sektörü arasında yaşanan kriz ile ilgilide konuşan usta oyuncu, “İnsanlar mısır yemeyi değil, sinema filmi izlemeye gidiyorlar. Mısır fiyatları sinema biletinin üstüne geçerse yapımcılar ve oyuncular çok zor durumda kalıyor. Ben de bu kararlarını sonuna kadar destekliyorum” dedi.