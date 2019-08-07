07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İç transferde Gizem Sezer ve Luca Ivankovic ile sözleşme yenileyen Bellona Kayseri Basketbol takımı, dış transferde ise Hatay Büyükşehir Belediyespor'da oynayan Ayşegül Günay ile Adana Basketbol oyuncusu Gamze Zeren'i transfer etti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Her sene olduğu gibi bu sene de sezona geç başladık. 12 senede 7 kez isim değiştiren bir takımız. Bu sene isim değişikliğine gitmedik ama ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve maddi sıkıntılar nedeniyle alacağımız paraların ve beklediğimiz desteklerin bir kısmını alabildik. 2 senedir Kayseri Basketbol severlere iyi takım seyrettiremiyoruz. En son Avrupa kupası finali oynadığımız zaman da sporcuların maliyetlerinin yüksel olması ve dövizdeki artış nedeniyle sıkıntıya düşmüştük. Kendi kaynaklarımızla borcumuzu eritmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yola baş antrenörleri Ayhan Avcı ile devam edeceklerini kaydeden Bozbey, "Kendisiyle 13'üncü sene için de anlaştık. Onun verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başladık. İlk olarak iç transferde hocamızın istediği 2-3 isim ile anlaştık. Dış transferde de sporcularla görüşmeler yapıyoruz. Dış transferde de çalışmalarımız sürüyor. 12 senedir sezon öncesi yaptığımız hazırlık maçlarını bu yıl da gerçekleştirmek istiyoruz. 1 ay sonra bu turnuvayı yapmamız gerekiyor. Öncelikle takımı ortaya koymamız lazım. 20 Ağustos'ta sezon açılışını gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.
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