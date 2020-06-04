Kulübün Sportif Direktörü Ahmet Bozbey yaptığı açıklamada, 13 sezondur takımlarını kesintisiz çalıştıran başantrenör Ayhan Avcı ile 14. sezon için anlaşma sağladıklarını söyledi.

Ayhan Avcı'yı takımın bir parçası olarak gördüklerini belirten Bozbey, şunları kaydetti:

"Ayhan hocamızla kısa bir görüşmenin ardından 14. sezon için el sıkıştık. Hocamızla devam etmekten dolayı çok mutluyuz. Artık kendisini bizden biri olarak görüyoruz. Aradan geçen 13 sezonda hocamız bize hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında ciddi başarılar yaşattı. Şimdiden yeni sezonun planlamasını yapmaya başladık. Önümüzdeki birkaç hafta içinde de transfer görüşmelerine başlarız diye düşünüyorum."

Ayhan Avcı yönetimindeki Kayseri ekibi, 2011-2012, 2012-2013 ve 2016-2017 sezonunda FIBA Avrupa Kupası finali, 2014-2015 sezonunda Türkiye ligi finali, 2016-2017 sezonunda da Türkiye Kupası finali oynadı.