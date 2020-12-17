Kayseri ekibi, sezon başında anlaştığı 31 yaşındaki oyun kurucu ile sağlık sorunları nedeniyle karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti.

Bellona Kayseri Basketbol formasıyla 7 maça çıkan Gemelos, 47 sayı kaydetmişti.

Oyuncunun tedavisine ABD'de devam edeceği öğrenildi.