Almanya Futbol Federdasyonu, Bundesliga'da geçen hafta sonu oynanan ve Bayern Münih'in Borussia Dortmund'u 3-2 yendiği maçtan sonra hakemle ilgili açıklamalar yapan İngiliz futbolcu Bellingham'a 40 bin Avro para cezası verdi.

Bellingham, 77. dakikada Robert Lewandowski'nin kullandığı ve Bayern Münih'i 3-2 öne geçiren penaltı kararıyla ilgili, "Pozisyon, penaltı değildi. Hummels topa bile bakmıyor. Maçta böyle birçok karar var. Almanya'nın en önemli maçına daha önce şikeye karışmış bir hakem atarsanız ne beklersiniz?" ifadelerini kullanmıştı.