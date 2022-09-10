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BELLİ OLDU! Reyting sonuçları açıklandı! 9 Eylül 2022 Cuma dün akşam AB, TOTAL, ABC reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı! 9 Eylül 2022 reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Gün içinde yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. 9 Eylül Cuma dün akşamki reyting sonuçları belli oldu. İşte dünün (9 Eylül Cuma) AB, TOTAL, ABC reyting sıralaması...

10.09.2022 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • 9 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    9 Eylül Cuma tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam TV'de pek çok dizi, film ve yarışma birinci olmak için yarıştı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre 9 Eylül Cuma retyting sıralaması belli oldu. İşte Dünün reyting sonuçları... 

  • İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM 

    1 İYİLİK FOX 

    2 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 

    3 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8 

    4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX 

    5 RECEP İVEDIK 3 (T.S) KANAL D 

    6 KASABA DOKTORU TRT 1 

    7 ESRA EROL'DA ATV 

    8 İYİLİK ÖZET FOX 

    9 KİM MİLYONER OLMAK İSTER ATV 

    10 SHOW ANA HABER SHOW TV 

  • İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM 

    1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8 

    2 KASABA DOKTORU TRT 1 

    3 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX 

    4 İYİLİK FOX 

    5 MUGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 

    6 MASTERCH EF TURKIYE OZET TV8 

    7 SHOW ANA HABER SHOW TV 

    8 İYİLİK ÖZET FOX 

    9 ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ TV8 

    10 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR) SHOW TV 

  • İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM 

    1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8 

    2 MUGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 

    3 İYİLİK FOX 

    4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX 

    5 KASABA DOKTORU TRT 1 

    6 RECEP IVEDİK 3 (T.S) KANAL D 

    7 İYİLİK ÖZET FOX 

    8 ESRA EROL'DA ATV 

    9 MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8 

    10 GÜLDÜR GÜLDÜR  SHOW (TKR) SHOW TV 

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