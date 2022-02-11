GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? - 11 ŞUBAT 2022

Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puan verdiği fenomen yarışmada 11 Şubat Cuma günü en yüksek puanı alarak günün birincisi olan ve çeyrek altının sahibi olan isim Miyase oldu.

Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak altın bileziklerin sahibi olan isim de Miyase oldu.