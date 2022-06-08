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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı 2022: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

Açıklandı! ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi dönem sonu sınavları 28-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. "ATA AÖF final sınavı ne zaman açıklanacak?" Sorusu yanıtlandı. 7 Haziran Salı günü itibarıyla sınav sonuçları erişime açıldı. İşte, ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı...

08.06.2022 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. 28-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler sonuç sorgulama ekranına ve bütünleme sınavının yapılacağı tarihlere çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

  • ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    ATA AÖF sınav sonuçları 7 Haziran Salı günü itibarıyla erişime açıldı. Site üzerinden yapılan açıklamada, 

    "2021-2022 Bahar Yarıyılı Final (Yarıyıl Sonu) Sınavı Sonuçları Açıklandı Değerli Öğrencilerimiz, Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. 

    ATA AÖF FİNAL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

  • SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

    "Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Cuma (10 Haziran 2022) günü saat 17.00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır."

  • ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

     

    ATA AÖF bütünleme sınavları 2-3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. Üç ders sınavı ise 7 Ağustos günü gerçekleştirilecek.

  • BÜTÜNLEME SINAVI İÇİN MERKEZ TERCİHLERİ AÇIKLAMASI

    Yapılan duyuruda "Değerli Öğrencilerimiz, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır.

    Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz." ifadelerine yer verildi.

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