21 yaşındaki oyuncu söz konusu kareleriyle ilgili, “Son 24 saattir kendi çıplak fotoğraflarımla tehdit ediliyorum. Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum. Birinin, sadece özel bir insanın görmesini isteyeceğim bir şeyi benden aldığını hissediyorum” açıklamasını yapmıştı.