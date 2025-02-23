Bella Hadid yeni fotoğraf çekimi setinde bigudili haliyle görüntülendi

Bella Hadid, geçtiğimiz yıl Adidas'ın 1972 Olimpiyatları'nın yıl dönümünü onurlandıran SL72 spor ayakkabısı için düzenlenen bir kampanyada yer almıştı. İsrail'den gelen eleştirilerin ardından Adidas, Filistinlilerin hakları konusunda sık sık konuşan Hadid'i ayakkabı reklamından çıkarmıştı.

Süper model konuyla ilgili; "Kalbimi bilmeyenler için, Adidas ile yaptığım son kampanya hakkında doğrudan benden duyduğunuzdan emin olmak istiyorum. Herhangi bir tür korkunç trajediyle bağlantılı olan hiçbir sanat eseriyle bilerek ilgilenmem. Kampanyanın yayınlanmasından önce, 1972'deki korkunç olaylarla ilgili tarihi bağlantı hakkında hiçbir bilgim yoktu. Çok şaşkınım, üzgünüm ve bu kampanyadaki hassasiyet eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradım" açıklamasında bulunmuştu.