TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Bir araba arkası yazısını 'Yalla...' notuyla yayınlayan Hadid'in gönderisi Twitter'da gündem oldu. Ünlü modelin bu paylaşımı sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

Türk kullanıcılar bu kareyi yayınlayıp, "Bella'ya bunu yapan hayat bize neler yapmaz" şeklinde yorum yaptı.