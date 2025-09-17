Habertürk
        Haberler Magazin Bella Hadid tedavi sürecini paylaştı - Magazin haberleri

        Bella Hadid tedavi sürecini paylaştı

        Lyme hastalığıyla uzun süredir mücadele eden ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda tedavi sürecini ve yaşadığı zorlukları paylaştı

        Giriş: 17.09.2025 - 19:44 Güncelleme: 17.09.2025 - 19:44
        Tedavi sürecini paylaştı
        Bir süredir Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, sosyal medya hesabından zaman zaman yaşadığı bu zorlu süreçle ilgili paylaşımlar yapıyor.

        Filistin kökenli ünlü model, Instagram'dan yaptığı son paylaşımda, hastalığının tedavisine devam ettiğini ve bu sürecin kendisini zaman zaman gözlerden uzaklaştırdığını belirtti.

        Tedavi sürecine ve yaşadığı zorluklara değinen model, Instagram gönderisinde; "Kusura bakmayın, hep ortadan kayboluyorum. Sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.

        Lyme hastalığı, genellikle Borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan kara bacaklı kenelerin ısırmasıyla bulaşan zoonotik bir enfeksiyon hastalığı olarak biliniyor. Daha nadir olmakla birlikte sivrisinek, bit veya at sineği gibi böceklerin de bu hastalığı bulaştırabileceği belirtiliyor.

        Fotoğraflar: Instgram

        #Lyme hastalığı
        #Bella Hadid

