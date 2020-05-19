Konu egzersizler olunca daha sert olan boksu seçiyorum.

Çılgınca, çünkü tek yapmamız gereken bu virüsü yavaşlatmak için birlikte çalışmak ve insanlar hala anlamakta zorlanıyor. Bencil olma!

Meditasyon yap, evcil hayvanınla takıl, örmeyi öğren, ailene şiir yaz, TikTok çek, yükselen burcunu öğren ve en önemlisi şu ellerini yıka! Seni seviyorum ve seni düşünüyorum.