Bir süredir yaşadıkları hakkında konuşmak istemediğini fakat sağlığıyla ilgili sıkıntılar yaşadığını itiraf eden Hadid, "Bu muhteşem hayatı yaşayabildiğim, elimdeki olanaklara sahip olduğum için kendimi suçlu hissediyorum, her nasılsa depresif duygulara kapılıyorum. Bu hayatın bir anlamı yokmuş gibi görünüyor" cümleleri kurmuştu.