"PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

Hadid, iyi ve kötü günleri olduğunu söylerken, sosyal medyada ne kadar çok şey paylaştığı konusunda pişmanlık duymadığını da belirtti.

Bella Hadid, ayrıca uzun zamandır kişisel bir stilist kullanmamasının nedeninin zihinsel sağlık sorunları olduğunu da sözlerine ekledi.