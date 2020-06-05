2015 Aralık’ından itibaren çıkmaya başladığı erkeve bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı erkek arkadaşı The Weeknd’in “In The Night” şarkısının klibinde yer aldı. Bu klip şöhretini daha da artırdı. Pek çok ünlü markanın tanıtım yüzü oldu.