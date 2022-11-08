"MÜSLÜMAN BİR KÜLTÜRDE YAŞAMAYI ÇOK İSTERDİM"

Bella Hadid, annesi Yolanda Hadid'in babası Mohamed Hadid'den boşandıktan sonra kendisini Kaliforniya'ya götürmesiyle ailesinin Filistinli olan tarafından 'koptuğunu' ifade etmişti.

Model, "Her gün babamla birlikte olmayı ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim ama bu isteğim bana verilmedi" demişti.