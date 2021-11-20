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Bella Hadid eleştirilerin ardından özür diledi - Magazin haberleri

Bella Hadid eleştirilerin ardından özür diledi

Bella Hadid, daha önce yetişme çağında mahrum kaldığı ancak ilerleyen yıllarda kavuştuğu pahalı kıyafetleri giydiği için kendini mutlu ve güzel hissettiğini ifade etmişti. Ünlü model, bu sözlerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından, "Bu kadar acınası olduğum için özür dilerim" şeklinde yeni bir açıklama yaptı

20.11.2021 - 17:09 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Kanadalı şarkıcı The Weeknd ile ilişkisini bitirmesinin ardından sanat yönetmeni Marc Kalman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile yollarını ayırdığı öne sürülen Hadid'in daha önce çekilen bir videosu yeniden ortaya çıktı ve eleştirilerin de hedefi oldu.

  • "BÜYÜME ÇAĞINDA TASARIM KIYAFETLER GİYMEDİM"

    Hadid, bu videoda 2015'ten bu yana geçirdiği değişimi, katıldığı etkinliklerde giydiği kıyafetleri bir kez daha hatırlatıp, o anlarda neler hissettiğini anlatıyor. Bella Hadid, söz konusu videoda, büyüme çağlarında hiçbir zaman ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetler ve ayakkabılar giymediğini ifade ediyor.

  • "ANNEM BUNA ASLA İZİN VERMEZDİ"

    Ünlü model, hatta zengin bir ailede dünyaya gelmiş olmasına rağmen, ünlülerin çok tercih ettiği ünlü bir markanın ayakkabılarını giymek için liseden mezun olmayı beklediğini hatırlatıyor.

    Hadid, konuyla ilgili, "Annem buna asla izin vermezdi. Sanırım ilk Louboutin ayakkabılarımı liseden mezun olduğumda giydim." diyor.

  • "ÇOK İYİ HİSSETTİM"

    Bella Hadid, bu yıl gerçekleyen 74'üncü Cannes Film Festivali sırasında çekilen bir başka fotoğrafı anlatırken de sözü taktığı Chopard imzalı küpelere getiriyor.

    Model, o an hakkında, "Çok iyi ve çok güzel hissettim. Bu beni duygusal yapıyor çünkü o fotoğrafta, bütün yetişkinlik hayatımda ilk defa çok mutluydum ve başlangıçta gördüğüm kızla karşılaştırdım. O kız çok mutsuzdu, 2021'de ise o kız çok tatmin olmuş ve çok mutlu." şeklinde konuşuyor.

  • "KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

    Bella Hadid, dergi için çekilen videoda, "Bu ilerlemeyi seviyorum. Yıllardır içinde bulunduğum o zihinsel durumdan kurtulduğum için kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullanıyor.

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