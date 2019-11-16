Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın hayata geçirdiği Fenty markasıyla ilgili de konuşan Hadid, "Rihanna inanılmaz. Onun moda şovuna çıktığımda kendimi gerçekten ilk kez o kadar seksi hissettim. Birçok defileye çıktım ama kendimi hiç o kadar güçlü hissetmemiştim" diye konuştu.