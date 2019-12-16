"BAZEN KENDİM OLMAKTAN HOŞLANMIYORUM"



23 yaşındaki model "Podyumda başka bir karaktere bürünmeyi seviyorum. Sanırım bir noktada bazen kendim olmaktan hoşlanmıyorum. Bazen podyumda yürüdüğünde ya gergin olursun ya da bacaklarının nasıl hareket ettiğini unutursun" demişti.