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Bella Hadid'den 'barış' çağrısı!

Dünyada olup, bitenlere tepkisiz kalmamasıyla tanınan Bella Hadid, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 14. gününde sürerken 'barış' çağrısını yineledi. Ünlü model, "Herkes aynı şekilde merhamet görmeyi hak ediyor. Her çatışmanın içindeki sivil kurbanların yaşamı eşit değerdedir. Yedi yıllık savaş sonrası Yemen'de halkın korunmaya, desteğe ve bunların ötesinde barışa ihtiyacı var" dedi

09.03.2022 - 15:21 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bugüne kadar dünyanın belli bölgelerindeki çatışmalardan zarar gören sivil halka yardım eli uzatan ve bu konuda eylemlere de katılan model Bella Hadid, "barış" çağırısında bulundu.

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 14. gününde sürerken, Hadid'den herkesin eşit şekilde barışa ne kadar ihtiyacı olduğuna dair bir paylaşım geldi.

  • "HALKIN BARIŞA İHTİYACI VAR"

    25 yaşındaki Bella Hadid, konuyla ilgili 50 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, "Bu hafta Ukrayna'da milyonlarca kişi korkunç savaş yüzünden kaçmak zorunda kaldı. Eğer bu şoke edici durumdan bir şey öğrendiysek; kimin desteği hak ettiği ve kimin haklarını savunmamız gerektiği konusunda seçici olamayız. Herkes aynı şekilde merhamet görmeyi hak ediyor. Her çatışmanın içindeki sivil kurbanların yaşamı eşit değerdedir. Yedi yıllık savaş sonrası Yemen'de halkın korunmaya, desteğe ve bunların ötesinde barışa ihtiyacı var." ifadelerini yayınladı.

  • ANGELİNA JOLİE'Yİ ETİKETLEDİ

    Filistin asıllı Amerikalı model, bu paylaşımına 2 gün önce Yemen'de bir mülteci kampını ziyaret eden Angelina Jolie'yi de etiketledi.

    MÜLTECİ KAMPINI ZİYARET ETMİŞTİ

    "Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi" olan Jolie, Lahic kentindeki kampı ziyaret edip, kadınlarla ve çocuklarla bir araya gelmişti.

    Angelina Jolie, bu konuda yaptığı sosyal medya paylaşımında Ukrayna'da yaşanan vahşete değinip, barışa çaresizce ihtiyaç duyan insanlara destek için Yemen'e gittiğini dile getirmişti.

  • "ADALETSİZLİĞE SESSİZ KALMAYIN"

    Bella Hadid, daha önce de sosyal medya hesabından bu konuya dair başka bir paylaşımda bulunmuştu.

    Ünlü model, Kanada'da yaşayan Şair Mustafa'nın dizelerine yer verip, dünyada herkesin adaleti hak ettiğini vurgulamıştı.

    Hadid, şairin, "Kendinize sorun/ Nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun/ Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse/ Dünyadan değilsiniz..." dizelerine yer vermişti.

  • PROTESTOLARA BİLE KATILIYOR

    Öte yandan Bella Hadid, sık sık baba tarafından kökenlerinin uzandığı Filistin ile ilgili olarak yaptığı çalışmalarla da biliniyor. Ünlü model, kimi zaman elinde Filistin bayrağıyla protestolara bile katılıyor.

    Hadid, geçtiğimiz yıl İsrail'in Filistin'e saldırılarının sürdüğü bir dönemde ABD'de düzenlenen yürüyüşlerde görülmüştü. Bella Hadid, hatta bu sırada çekilen videolarını da Instagram'dan yayınlamıştı.

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