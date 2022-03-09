PROTESTOLARA BİLE KATILIYOR

Öte yandan Bella Hadid, sık sık baba tarafından kökenlerinin uzandığı Filistin ile ilgili olarak yaptığı çalışmalarla da biliniyor. Ünlü model, kimi zaman elinde Filistin bayrağıyla protestolara bile katılıyor.

Hadid, geçtiğimiz yıl İsrail'in Filistin'e saldırılarının sürdüğü bir dönemde ABD'de düzenlenen yürüyüşlerde görülmüştü. Bella Hadid, hatta bu sırada çekilen videolarını da Instagram'dan yayınlamıştı.