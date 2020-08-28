Hadid, "Her gün istisnasız bu semptomların 10 tanesini yaşıyorum. Muhtemelen 14 yaşımdan beri böyle ama 18 yaşıma bastığımda semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladım." dedi.

Ünlü model sözlerini, "Şu anda bildiğim şey her günü olduğu gibi alıp elimden gelenin en iyisini yapmak." şeklinde sürdürdü.