İHA

Bolu'da beline sarılan 3 kilo esrarla bindiği yolcu otobüsünde yakalanan, savunmasında ise "Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" diyen sanığa 6 yıl, uyuşturucuyu onun beline sardığı iddia edilen bir diğer sanığa ise 8 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 2017 yılı aralık ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığın engellenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışma kapsamında Diyarbakır’dan İstanbul’a giden bir otobüsü TEM Otoyolu üzerinde durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan yolculardan 48 yaşındaki Nimetullah Kabar’ın kıyafetlerinde anormallik gören ekipler şahsı otobüsten indirerek üst araması yaptı. Kabar’ın üzerinde yapılan aramada beline sarılmış halde 3 kilogram toz esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adliyeye sevk edilen Kabar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili bağlantıları olduğu tespit edilerek yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan Hasan Gürol tutuklanırken, Davut Özen, Metin Önkol ve Şahin Gürol’un tutuksuz yargılanmasına karar verildi.