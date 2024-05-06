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        Belinden çıkardı, rastgele ateş etti!

        Esenyurt Kaymakamlığı, silahla havaya rastgele ateş eden zanlının yakalandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 01:16 Güncelleme: 06.05.2024 - 01:16
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        Belinden çıkardı, rastgele ateş etti!
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        Esenyurt Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Esenyurt'ta belinden çıkardığı silahla havaya rastgele ateş açtı" şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine emniyet ekiplerince çalışma yapıldığı aktarıldı.

        Fotoğraf: İHA

        Çalışma sonucu görüntülerden kimliği tespit edilen ve reşit olmayan M.N.K'nin İnönü Mahallesi'ndeki evinde yakalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "M.N.K. ilk ifadesinde suçunu itiraf etmiş, suç aleti silahı ise arkadaşı A.K.Ş'den aldığını beyan etmiştir. Konuya ilişkin yapılan tahkikatta ise A.K.Ş'nin silahının rutin güvenlik uygulaması yapan emniyet ekipleri tarafından bulunarak, gerekli işlemlerin yapıldığı tespit edilmiştir. M.N.K. ilk ifadesinin ardından büro amirliğimize intikal ettirilerek, gerekli yasal işlemlere başlanmıştır. Nöbetçi savcılık işleminde ise şüpheli şahsın 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması'ndan işlem yapılması, mevcutlu (gözaltı) olarak yarın adli makamlara çıkarılmasına karar verilmiştir."

        *Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.

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