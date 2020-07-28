Belinde yumurta durabilen tonluk boğalara yoğun ilgi - KARS

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikinci el otomobil fiyatına alıcı bekleyen boğalar, kurban vazifesini ortak şekilde yerine getirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.İl merkezi ile Selim ve Sarıkamış ilçelerindeki canlı hayvan pazarlarında, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlilik yaşanıyor. Sahipleri tarafından isimleriyle tanıtılarak satışa sunulan tonluk boğalar, alıcıların fiyat yüksekliği şikayetlerine rağmen en fazla satılan kurbanlıklar arasında yer alıyor.Sarıkamış'ta görücüye çıkarılan ve iri olmasından dolayı beline konulan yumurta düşmeden duran 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki "Aşkar", Selim Hayvan Pazarı'nda satışa sunulan 1 tonluk "Paşa" ve 900 kilogramlık "Poyraz" ile 950 kiloluk "Bozo" alıcılarını bekliyor.- Besiciler ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyorBesiciler, kurbanlık için özel olarak besledikleri ve pazarda satışa sundukları hayvanları iyi fiyata satmak için sıkı pazarlığa giriyor.Besici Soner Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aşkar" ismini verdiği 1 ton 100 kilogramlık boğasını, bu zamana kadar özenle beslediğini söyledi.Boğasını Allahuekber Dağları'nda otlattığını ve sonrasında besiye aldığını ifade eden Yaşar, "Yaklaşık 15 gündür kırma ile besliyoruz, günde ortalama 20 kilo kırma veriyoruz. Şu anda 25 bin lira fiyat biçtik, alıcısını bekliyoruz." dedi.Selim Hayvan Pazarında 1 tonluk Paşa adını verdiği boğasını satışa sunan Mehmet Akar ise büyükbaş hayvanını yaylada besledikten sonra kurbanlık için besiye aldığını belirterek, "Yaylada kendi ekip biçtiğimiz ürünlerle besledik. Yaklaşık 3 yıldır bakıyoruz, canlı kilo fiyatına 23 liradan satışa çıkarttım." ifadelerini kullandı.Besicilerden Cahit Yeşil de kurbanlık için hazırlanan hayvanların bakımının daha zor olduğunu anlattı.Hayvanlarına çok masraf ederek özenle baktıklarını aktaran Yeşil, alıcıların kurbanlıkları, değerinden düşük fiyata almak istemesinden yakındı.
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