Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederken sarı-kırmızılı takımda yaşanan bir gerginlik dikkat çekti.

Mücadelenin 70. dakikasında sarı-kırmızılı takım, tehlikeli bir yerden frikik kazandı. Tek golün sahibi Belhanda ve Emre Akbaba serbest vuruşu kullanmak için topun başına gitti. Bir süre iki oyuncu tartışırken araya Etebo girdi. Frikiği kullanan Belhanda topu auta yollarken Emre'nin şutun ardından el kol hareketlerine devam ettiği görüldü.