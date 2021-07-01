Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Faslı futbolcu Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır" denildi. Belhanda son olarak Galatasaray'da forma giydi.

BALOTELLI DE GELİYOR

Sezona güçlü bir kadroyla girme düşüncesinde olan Adana Demirspor, İtalyan yıldız Mario Balotelli için de çalışmaların sürdürdüğü ve anlaşmanın ise yakın olduğu öğrenildi.

Kariyerinde İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve lig şampiyonlukları bulunan, Manchester City ile de Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile sezon sonu yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilememesine rağmen oyuncunun ve menajerinin indirime gitmesi sonrası anlaşmanın da yakın olduğu öğrenildi.