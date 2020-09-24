Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'ne dahil olduğu 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini deplasmanda eleyen sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Hajduk Split'i konuk etti.
Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmada rakibini Younes Belhanda ve Ryan Babel'in golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray, adını play-off turuna yazdırdı.
Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanan müsabakanın galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, play-off turundaki maçı 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacak.
YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, iyi başladığı sezonda çıktığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'deki ilk iki maçında Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenen sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi elemelerinde yaptığı karşılaşmalarda da Neftçi ve Hajduk Split'i mağlup etti.
Mücadele ettiği iki kulvarda da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maça moralli çıkacak.
TERİM İLE ELEMELERDEKİ TÜM MAÇLARI KAZANDI
Galatasaray, Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde çıktığı tüm eleme maçlarını kazandı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 eleme turunda mücadele etti. Galatasaray, Terim idaresinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı ülkenin Grasshoppers, 1999-2000 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004 sezonunda ise Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Terim ile UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı elemelerde ise Azerbaycan'ın Neftçi ve Hırvatistan'ın Hajduk Split ekiplerini yendi.
BELHANDA OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI
Sezona iyi başlayan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda oyuna dahil olduktan kısa süre sonra takımını öne geçiren golü kaydetti. Yedek başladığı maçta 71. dakikada Ömer Bayram'ın yerine dahil olan Faslı oyuncu, 76. dakikada ağları havalandırdı. Süper Lig'de geçen hafta sonu Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada da fileleri sarsan Belhanda, bu sezonki gol sayısını 2'e çıkardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!