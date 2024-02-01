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        Haberler Yaşam Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri

        Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri

        İçerisindeki canlı çeşitliliği ile dikkat çeken Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri, renkleri ve zarafetiyle büyülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:33
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        • 1

          İstanbul'un önemli doğal alanlarından olan Belgrad Ormanı, içerisindeki canlı çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Orman, kuşların yanı sıra bitkilerden, böceklere, sürüngenlerden memeli türlerine oldukça geniş bir canlı çeşitliliğine sahip. İşte Belgrad'ın kuşlarından kareler...

          Sıvacı kuşu

        • 2

          Sığırcık

        • 3

          Mavi baştankara

        • 4

          Mavi baştankara

        • 5

          Küçük yeşil ağaçkakan

        • 6

          Kayın baştankarası

        • 7

          Yeşil ağaçkakan

        • 8

          Sıvacı kuşu

        • 9

          Sıvacı kuşu

        • 10

          Ortanca ağaçkakan

        • 11

          Ortanca ağaçkakan

        • 12

          İspinoz kuşu

        • 13

          İspinoz kuşu

        • 14

          Alaca orman ağaçkakanı

        • 15

          Sıvacı kuşu

        • 16

          Sıvacı kuşu

        • 17

          Büyük baştankara

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