Afişi yayımlandı

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Gösterime 4 Mart'ta girecek olan filmde konservatuardan başlayan şarkı söyleme tutkusuyla efsaneler arasına girmiş Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor.

Yapımcılığını Orchestra Content’in yaptığı ve dağıtımını CJ ENM Türkiye’nin üstlendiği Filmde Bergen’i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırdı. Diğer başrolleri Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran paylaşırken oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş de yer aldı.

Büyük bir irade göstererek var olmaya çalıştığı hayatı trajik bir sonla biten ‘Bergen’in yaşam öyküsünü anlatan filmin yapımcılığını ve yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz, yönetmenliğini Mehmet Binay ve M. Caner Alper üstlendi. ‘Bergen’in müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.