Belek'e deniz kaplumbağaları için rehabilitasyon merkezi kurulacak

AA

Canbolat, yaptığı açıklamada, Antalya'da 9 deniz kaplumbağası yuvalama alanı olduğunu ancak yaralı kaplumbağalar için tedavi merkezinin bulunmadığını belirtti.

Kaplumbağaların tedavisi için 4 saatlik mesafe kat ederek Dalyan'a gitmek zorunda kaldıklarına işaret eden Canbolat, rehabilitasyon merkezi ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine bilgilendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Kısa bir süre önce bu girişimleriyle ilgili sevindirici bir haber aldıklarını aktaran Canbolat, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Bakanımız Sayın Murat Kurum'un destekleriyle rehabilitasyon merkeziyle ilgili çalışmalara başlanmış olduğunu öğrendik. Ülkemizin doğa koruma çalışmalarına verdiği önem adına oldukça sevindirici bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Merkezin bölge için bir prestij projesi olacağını düşündüğünü anlatan Canbolat, Belek'in, turizm ve doğa koruma çalışmalarıyla iç içe bir bölge olduğunu vurguladı.

Belek'in aynı anda yaklaşık 100 bin turistin konakladığı ve 3 bin 200 deniz kaplumbağası yuvasına ev sahipliği yapan bir bölge olduğuna dikkati çeken Canbolat, "Bu bölgede kurulacak böyle bir merkez gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda doğa koruma çalışmalarına verilen önemi de gösteren, turistik tesislerin cazibesini artıran bir proje olacak." değerlendirmesinde bulundu.