Enerji üretiminde yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynak kullanımını önceleyen yerel yönetimler, çok sayıda temiz enerji projesine imza atıyor. Elektrik üretiminden ısıtmaya, kaplıcalardan seralara birçok alanda kullanılan jeotermal kaynaklar, belediyeler tarafından da çeşitli projelerde değerlendiriliyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki belediyeler ve ortak şirketleri, jeotermal enerji kaynaklarını kullanarak yaklaşık 130 bin konutun ısınmasını sağlarken, söz konusu kaynaklar tropikal meyve yetiştiriciliği, çiçek, meyve ve sebze kurutma gibi alanlarda da kullanılıyor.
Enerji Kentleri Birliğinin (EKB) verilerine göre, belediyelerin yatırımları arasında jeotermal kaynak projelerinin yanı sıra güneş ve rüzgar enerjisi, hidroelektrik ve biyokütle projeleri de yer alıyor.
Yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği güneş enerjisi projeleri kapsamında kurulan 200 kilovat-10 megavat kapasiteli sistemlerle özellikle öz tüketim amaçlı elektrik üretilirken, enerji harcamalarının azaltılmasına, çevrenin korunmasına, sera gazı kaynaklı çevre kirliliğinin engellenmesine katkı sağlanıyor.
Bu kapsamda çalıştırılan biyogaz santrallerinde yaklaşık 110 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik üretimi yapılıyor.
"EKB, belediyelerin temiz enerji projelerine desteğini sürdürecek"
EKB Başkanı Osman Zolan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1997 yılından bu yana belediyelerin yenilenebilir enerji projelerine destek olduklarını ifade etti.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, çevrenin korunması, ekonomik sürdürülebilirliğin tesisi ve enerjinin verimli kullanımı konularında belediyelerin önemli rol oynadığına dikkati çeken Zolan, şöyle konuştu:
"Birliğe üye 118 belediyenin, yenilenebilir kaynaklardan faydalanarak enerji üretimine ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarının artarak devam etmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin temiz kaynakları kullanarak gerçekleştirdiği projeler, ekonomiye ve istihdama sağladıkları katkıyla örnek teşkil ediyor. Bu açıdan projelerin hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor."
Zolan, EKB'ye üye olan belediyelere bu alanda her türlü danışmanlık hizmetini vererek yol gösterici olmaya çalıştıklarını ve kaynakların en etkin şekilde kullanılması için belediyelere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.
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