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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Odunambarı bölgesinde bulunan Taşıyıcı Dinlenme ve Bekleme Yeri'nde sabahın erken saatinde iş bekleyen taşıyıcı ve civarda bulunan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, paylaşma kültürünü canlı tutarak, vatandaşlara yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti.Haftanın belirli günlerinde düzenli olarak çorba dağıtımı yapılacağını ifade eden Mahçiçek, "Soğuyan hava nedeniyle emektar işçilerimize bundan sonra düzenli olarak çorba dağıtımımız olacak. Hayatın yükünü sırtlamış kardeşlerimize bir nebze olsun destek olmak istiyoruz. Belediye olarak her kesimden vatandaşımızı düşünüyor ve gayretle çalışıyoruz. Yakın zamanda esnafımız için de bir çalışmamız olacak." ifadesini kullandı.Taşıyıcı ve vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.