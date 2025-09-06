Feke'de belediyeden öğrencilere ücretsiz saç bakımı
Adana'nın Feke Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçenin kırsal mahallelerindeki öğrencilere ücretsiz saç bakımı hizmeti sundu
Adana'nın Feke Belediye Başkanı Cömert Özen'in talimatıyla görevlendirilen berberler kırsal bölgelerdeki yüzlerce öğrenciye ücretsiz saç tıraşı yaptı. Başkan Özen, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemine daha özgüvenli başlamaları için bu hizmeti gerçekleştirdiklerini belirtti.
Başkan Sözen "Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerimizin yanında olduk. Onların daha güzel bir başlangıç yapabilmeleri için kuaförlerimizi ayaklarına getirdik, saç tıraşlarını yaptırdık. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza başarılarla dolu bir yıl diliyorum" dedi.