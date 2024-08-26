Belediyeden 2 bin kişiye beslenme danışmanlığı

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Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, obezite başta olmak üzere bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı bir toplum hedefi ile yaşama geçirdiği ücretsiz diyetisyen hizmetini sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi'nde görevli uzman iki diyetisyen 2024 yılının ilk 7 ayında 264'ü çocuk 2 bin 183'ü ise yetişkin olmak üzere 2 bin 447 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verdi.

Bireysel beslenme danışmanlığı hizmetinden faydalanan kişilere bir yandan ihtiyaca göre uygun beslenme listesi hazırlanırken bir yandan da sağlıklı beslenmenin püf noktaları anlatıldı.

Ayrıca uzman diyetisyen tarafından danışanların vücut analizleri ve kilo takipleri de yapılıyor. Vatandaşlar ücretsiz olarak aldıkları bireysel beslenme danışmanlığı hizmetinden oldukça memnun. REKLAM Kuşadası Belediyesi’nin sağlıklı bir toplum hedefi ile yaşama geçirdiği ücretsiz diyetisyen hizmetinden sporcular da faydalanıyor. Kentte yaşayan sporcuların antrenman ve müsabaka dönemlerinde beslenme takipleri Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda yapılıyor. Kuşadası Belediyesi, bireysel beslenme danışmanlığı hizmetinin yanı sıra kadın ve çocuklara yönelik dengeli beslenme eğitimleri de düzenliyor.

Bu kapsamda İkiceşmelik Mahallesi Cafer Kotan Yaşam Parkı içerisinde yer alan Anne Baba Çocuk Merkezi ve SEYAKMER, okul öncesi çocuklar, kadınlar ve hamileler için gerçekleşen sağlıklı beslenme eğitimlerine ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.