Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Belediyeden 2 bin kişiye beslenme danışmanlığı | Son dakika haberleri

        Kuşadası'nda 7 ayda 2 bin kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti

        Aydın'ın Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen beslenme danışmanlığı hizmetiyle 2024 yılının ilk 7 ayında 264'ü çocuk 2 bin 183'ü yetişkin olmak üzere toplam 2 bin 447 kişiye ücretsiz diyetisyenlik hizmeti verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:43 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediyeden 2 bin kişiye beslenme danışmanlığı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, obezite başta olmak üzere bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı bir toplum hedefi ile yaşama geçirdiği ücretsiz diyetisyen hizmetini sürdürüyor.

        Kuşadası Belediyesi'nde görevli uzman iki diyetisyen 2024 yılının ilk 7 ayında 264'ü çocuk 2 bin 183'ü ise yetişkin olmak üzere 2 bin 447 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verdi.

        Bireysel beslenme danışmanlığı hizmetinden faydalanan kişilere bir yandan ihtiyaca göre uygun beslenme listesi hazırlanırken bir yandan da sağlıklı beslenmenin püf noktaları anlatıldı.

        Ayrıca uzman diyetisyen tarafından danışanların vücut analizleri ve kilo takipleri de yapılıyor. Vatandaşlar ücretsiz olarak aldıkları bireysel beslenme danışmanlığı hizmetinden oldukça memnun.

        REKLAM

        Kuşadası Belediyesi’nin sağlıklı bir toplum hedefi ile yaşama geçirdiği ücretsiz diyetisyen hizmetinden sporcular da faydalanıyor.

        Kentte yaşayan sporcuların antrenman ve müsabaka dönemlerinde beslenme takipleri Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda yapılıyor.

        Kuşadası Belediyesi, bireysel beslenme danışmanlığı hizmetinin yanı sıra kadın ve çocuklara yönelik dengeli beslenme eğitimleri de düzenliyor.

        Bu kapsamda İkiceşmelik Mahallesi Cafer Kotan Yaşam Parkı içerisinde yer alan Anne Baba Çocuk Merkezi ve SEYAKMER, okul öncesi çocuklar, kadınlar ve hamileler için gerçekleşen sağlıklı beslenme eğitimlerine ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Kuşadası Belediyesi
        #beslenme danışmanlığı
        #Diyetisyen
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Silahlı saldırgan, aracının lastikleri patlatılarak yakalandı!
        Silahlı saldırgan, aracının lastikleri patlatılarak yakalandı!
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Muslera müjdesi!
        Muslera müjdesi!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        Habertürk Anasayfa