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        Belediyede jakuzi iddiasına soruşturma

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Sancaktepe Belediyesi binasının başkanlık katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası paylaşımları üzerine resen soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:25
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        Jakuzi iddiasına soruşturma
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        İstanbul'da AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin başkanlık katında bulunduğu iddia edilen jakuzi tartışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X isimli sosyal medya hesaplarında, Sancaktepe Belediyesi binasının Başkanlık katının 6 bin metrekare olduğu, bahse konu makam katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası bulunduğu iddiaları üzerine harekete geçti.

        İnceleme yapan savcılık, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediye binasına Alper Yeğin’i tebrik etmek için gittiğini belirterek, başkanlık katında 6 bin metrekarelik bir dinlenme odası bulunduğunu ve burada bir de jakuzi olduğunu öne sürmüştü.

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        Sancaktepe Belediyesi'nin eski başkanı Şeyma Döğücü iddiayı "iftira" olarak niteleyip başkanlık makamından canlı yayın açılmasını istemişti.

        Bir önceki belediye başkanı İsmail Erdem ise 2017 yılında yapılan katta, 'başkanlık makamı, toplantı-yönetim odası, halkla ilişkiler odası, misafir bekleme salonu, özel kalem odası, başkanlık danışman birim odaları, mescid ve 20 metrekare mutfak olduğunu açıklamıştı.

        CHP'li yeni belediye başkanı Alper Yeğin ise bu bilgiyi doğruladı ancak bir önceki başkan İsmail Erdem döneminde tasarlandığını belirterek, "Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır" demişti.

        AK Parti'den "jakuzi" açıklaması
        AK Parti'den "jakuzi" açıklaması

        AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar da dün yaptığı açıklamada iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Sizlerden rica ediyorum, belediye binasına çıkın, bahsedilen o jakuziyi bulabilecek misiniz? Kesinlikle bulamayacaksınız. Çünkü ne öyle bir oda var, ne öyle bir jakuzi var" ifadelerini kullanmıştı.

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        #jakuzi
        #Sancaktepe Belediyesi
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