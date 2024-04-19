Belediyede böcek iddialarına inceleme
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nde izleme ve dinleme cihazları bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.
31 Mart seçimlerinde CHP'nin adayı Burcu Köksal, yüzde 50,73 oy alarak Afyonkarahisar'ın yeni belediye başkanı oldu.
Köksal'ın belediye binasındaki makamında dinleme ve izleme cihazlarının bulunduğuna yönelik iddiaları üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde yerel ve ulusal basına yansıyan Afyonkarahisar Belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatılmıştır" denildi.
CHP, 1945'te çok partili sisteme geçilmesinin ardından ilk kez Afyonkarahisar'da belediye başkanlığını kazanmıştı.