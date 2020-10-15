Belediye personeli mesaiye spor yaparak başladı - NİĞDE

AA

Belediye önünde toplanan personel, mesaiden önce antrenör eşliğinde çeşitli egzersizler yaptı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle hayata geçirilen "İşyeri Egzersizleri Projesi"yle masa başında çalışan personelin, spor yaparak günü zinde ve sağlıklı geçirmesi hedefleniyor.Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Jimnastik Haftası kapsamında sağlıklı yaşam adına farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yaptıkları projeyle personelin günü zinde geçirmesini hedeflediklerini anlatan Özdemir, "İnşallah faydalı ve verimli olur. Bundan sonra spor, spora teşvik ve sağlıklı yaşam adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Belediye olarak şehrimize örnek olmak istiyoruz. Bu farkındalık güzel projelerin başlangıcı olacaktır. Pandemiden sonra da çok daha sağlıklı günlerde farklı etkinliklerde bir arada olacağız." diye konuştu.