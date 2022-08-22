Belediye otobüsü, kamyonete çarptı: 2'si ağır, 21 yaralı!

DHA'da yer alan habere göre bu sırada arkadan gelen belediye otobüsü, kamyonete çarpıp, yol kenarındaki bahçeye savruldu.

Kazada otobüs şoförü dahil, 2'si ağır 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs şoförü ile bir yolcunun durumunun ağır olduğu bildirildi.