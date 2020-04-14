Kentte seyir halinde olan belediye otobüsünün motor kısmında dumanlar yükseldi. Durumu fark eden şoför aracı durdurdu. Kısa sürede otobüsün motor kısmında alevler yükseldi.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, olay yerine giden Batman Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.