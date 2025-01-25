Belediye'nin 3 farklı tesise yeterlilik raporu

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından başlayan yetki ve sorumluluk tartışmalarına ilişkin yeni bir belge ortaya çıktı.

Facianın yaşandığı otelin Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından denetlendiği ve 8 maddelik kritik eksikler tespit edildiği ortaya çıkmıştı. Ancak başvuru geri çekilince bu eksiklikler ile ilgili işlem yapılmasını sağlayacak bir bildirimin belediyece yapılmaması tartışma konusu olmuştu.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı Haberi Görüntüle

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yetkilerinin olmadığını söylemiş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Bu eksiklikleri tespit ettikten sonra bunu il özel idaresine veya son belgesi olan Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirmeniz gerekiyor" demişti. Bakan Ersoy, mevzuattaki eksikliklere de dikkat çekmişti.

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2005, 2010 ve 2012 yılına ait üç farklı yazışmanın tartışmalara katkı sunacak nitelikte olduğu belirtiliyor. Buna göre Belediye'nin yangın denetimleri yaptığı ve bu denetimler sonucunda başvuran tesislerin yangın yeterliliğine sahip olup olmadığının raporla imza altına alındığı görülüyor.

İşte o belgeler:

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