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        Haberler Gündem Belediye'nin 3 farklı tesise yeterlilik raporu

        Belediye'nin 3 farklı tesise yeterlilik raporu

        78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel'in yangına karşı yeterli olmadığını belirten rapora istinaden işlem yapılmasını sağlayacak bildirimde bulunulmaması tartışma konusu olmaya devam ederken Bolu Belediyesi'nin 2005, 2010 ve 2012 yılına ait üç farklı yazışması, Belediye'nin bu denetimleri yaptığını gösteriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 12:10 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:21
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        Belediye'nin 3 farklı tesise yeterlilik raporu
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        Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından başlayan yetki ve sorumluluk tartışmalarına ilişkin yeni bir belge ortaya çıktı.

        Facianın yaşandığı otelin Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından denetlendiği ve 8 maddelik kritik eksikler tespit edildiği ortaya çıkmıştı. Ancak başvuru geri çekilince bu eksiklikler ile ilgili işlem yapılmasını sağlayacak bir bildirimin belediyece yapılmaması tartışma konusu olmuştu.

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        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yetkilerinin olmadığını söylemiş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Bu eksiklikleri tespit ettikten sonra bunu il özel idaresine veya son belgesi olan Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirmeniz gerekiyor" demişti. Bakan Ersoy, mevzuattaki eksikliklere de dikkat çekmişti.

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        2005, 2010 ve 2012 yılına ait üç farklı yazışmanın tartışmalara katkı sunacak nitelikte olduğu belirtiliyor. Buna göre Belediye'nin yangın denetimleri yaptığı ve bu denetimler sonucunda başvuran tesislerin yangın yeterliliğine sahip olup olmadığının raporla imza altına alındığı görülüyor.

        İşte o belgeler:

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